Noruega condena a Italia a otra respesca

México.- La Copa del Mundo de 2026 tiene un nuevo invitado. La Selección de Noruega se clasificó al Mundial tras golear (1-4) a Italia en el último partido de las Eliminatorias de Europa (UEFA).

Los Vikingos terminaron la clasificación europea con paso perfecto al ganar los ocho partidos que disputaron en el Grupo I, donde sumaron 37 goles y sólo recibieron cinco. De esta manera, la selección nórdica está de regreso en el torneo de selecciones más importante del mundo, después de 27 años de su última participación (Francia 1998), donde disputaron los octavos de final.

De la mano de Erling Haaland, Noruega volverá a formar parte de la justa mundialista y se convirtió, oficialmente, en el participante número 32, es decir, todavía quedan 16 boletos disponibles.

Con un doblete del Androide, los noruegos aplastaron a Italia en su propia casa y la mandaron a jugar el Repechaje de la UEFA; el boleto directo se lo quedaron ellos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Antonio Nusa y Jorgen Strand Larsen fueron los autores de las otras dos anotaciones en el estadio Giuseppe Meazza de Milán.

Por parte de la Italia de Gennaro Gattuso, Pio Esposito fue el que marcó el gol de la honra, con el que los aficionados italianos se ilusionaron, pero que no sirvió de mucho.

Desafortunadamente para la Squadra Azzurra, el haber quedado en segundo lugar por debajo de Noruega la obliga a disputar los Play-Offs europeos, donde buscará tener una segunda oportunidad de conseguir un boleto para el Mundial 2026. Cabe recordar que esta será la tercera ocasión, de manera consecutiva, que la Selección de Italia cae al Repechaje de las Eliminatorias de Europa. A Brasil 2014, fue la última Copa del Mundo a la que se clasificó directamente.

De igual forma, fue su última participación en la justa mundialista, ya que no pudo avanzar a Rusia 2018, ni a Qatar 2022, por lo que buscará que este Repechaje sea distinto.

Además de Italia, otras selecciones europeas que estarán en el Repechaje son Ucrania, Irlanda y Albania.