Maleantes tiran paquetes de “mota” al fugarse

Al huir de la policía, dos presuntos delincuentes abandonaron quince paquetes de mariguana en el municipio de Villa de Reyes, los cuales fueron asegurados por la Guardia Civil Estatal mientras que, en otra acción, los elementos policiales capturaron a un presunto vendedor de droga en el fraccionamiento Urbi Villas del Real.

En Villa de Reyes, los agentes estatales, en coordinación interinstitucional con autoridades federales y municipales, además de la Defensa, aseguraron 15 paquetes con marihuana.

Fue en un camino de terracería en la comunidad de El Tejocote de San Miguel, en Villa de Reyes, donde se efectuaban recorridos habituales que forma parte del operativo B.O.M.I, cuando se observó la presencia de una motocicleta en color blanco con dos sujetos a bordo, los cuales llevaban una bolsa negra en medio.

Al notar la presencia de las unidades, los individuos emprendieron la huida, por lo cual se les trató de dar alcance pero se perdieron entre los caminos de terracería, pero arrojaron la bolsa en color negro hacia un costado del camino, entre la maleza.

Al inspeccionar la bolsa, los policías se percataron que el interior se encontraban quince paquetes de marihuana, los cuales fueron asegurados para remitirlos ante la autoridad correspondiente.

En otro operativo, los agentes policiales realizaban recorridos de vigilancia por la calle Barcelona de la colonia Urbi Villas del Real, en Villa de Pozos.

Fue ahí en donde detectarno a un sujeto en forma sospechosa, al que le marcaron el alto para realizarle una revisión.

El individuo fue identificado con el nombre de Claudio N. de 32 años de edad, al cual le encontraron doce dosis de la droga sintética conocida como “cristal” y dijo pertenecer a un grupo criminal con funciones de venta de estupefacientes en la zona.

El sujeto también fue remitido ante el Ministerio Público junto con la droga que portaba, a fin de que se le decida su situación legal por delitos contra la salud.