Pachuca, a semis de W Champions Cup

El Pachuca del fútbol mexicano rescató este miércoles el empate 1-1 ante el Orlando Pride estadounidense, un resultado que le dio la clasificación a las semifinales de la Copa de Campeonas Concacaf W.

Por Orlando anotó la brasileña Marta Vieira da Silva, veterana de 39 años, considerada una de las mejores jugadoras en la historia del fútbol femenino.

Pachuca respondió con tanto de la nigeriana Chinwendu Ihezuo.

El equipo mexicano avanzó como segundo del Grupo A, con siete puntos, los mismos que sumaron las estadounidenses, pero con mejor diferencia de goles.

En las semifinales, el Pachuca se medirá al Washington Spirit estadounidense y el América mexicano jugará contra el también estadounidense Gotham FC.

Orlando salió al ataque desde inicio y generó peligro con Marta como motor ofensivo.

La brasileña coronó su insistencia sobre el arco rival al minuto 25 en un espectacular cobro de tiro libre de zurda por encima de la barrera al ángulo superior izquierdo de la portería defendida por Esthefanny Barreras. En respuesta, Pachuca tuvo opciones de marcar en un par de mano a mano de Myra Delgadillo y de Chinwendu Ihezuo ante la guardameta Cosette Morché, pero ambas dispararon desviado del arco.

En la segunda mitad el visitante adelantó líneas, metió a Orlando contra su arco y tuvo recompensa al 54, en una jugada por derecha en la que Kenti Robles centró al área chica, donde Chinwendu Ihezuo remató de derecha para el 1-1.

El Pride dejó ir por lo menos dos oportunidades claras de gol ante un Pachuca que en los últimos minutos también creó peligro en el área rival.