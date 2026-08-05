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Pachuca no puede con el Cincinnati

Por EFE

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Pachuca no puede con el Cincinnati
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      Chicago.- Pachuca cayó este martes 3-1 en su visita al Cincinnati en el TQL Stadium de Ohio en su debut en la Leagues Cup de 2026, pese a adelantarse en el marcador de la mano del paraguayo Adrián Alcaraz.

      Una gran jugada personal del marroquí Oussama Idrissi por la banda izquierda acabó con un centro que Alcaraz envió al fondo de las mallas con un cabezazo dentro del área.

      Era el minuto 8, pero la alegría e ilusión de Pachuca no durarían mucho.

      Porque el Cincinnati igualó once minutos más tarde con un golazo espectacular del brasileño Evander, que fulminó al portero con un potente disparo de pierna derecha desde 22 metros que entró por la escuadra.

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      Fue un golpe psicológico para Pachuca, que recibió en el 39 el gol del 2-1, obra del checo Pavel Bucha.

      El centrocampista de 28 años remató a placer un centro raso del ecuatoriano Bryan Ramírez para completar la remontada del Cincinnati, que logró el tercero en la reanudación de la mano del francés Kenji Mboma al contragolpe en el 68. 

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