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Padres superan a los Marlins

Ty France impulsa 3 carreras ante los de Miami que hilan 11 derrotas

Por AP

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Padres superan a los Marlins
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      MIAMI.-Ty France impulsó tres carreras, JP Sears permitió un hit y recetó tres ponches en 3 1/3 entradas, y los Padres de San Diego ampliaron a 11 la racha de derrotas de los Marlins de Miami al doblegarlos el sábado por 7-2.

      France conectó un sencillo de dos carreras en la tercera entrada e impulsó otra con un sencillo en la octava. Gavin Sheets pegó un elevado de sacrificio en la séptima, y Jase Bowen conectó un sencillo de dos carreras en la octava para aumentar la ventaja de los Padres a 6-1.

      Jake Cronenworth conectó un sencillo para remolcar al dominicano Fernando Tatis Jr. en la novena. Jackson Merrill se fue de 4-3 y anotó dos carreras por los Padres, quienes totalizaron 11 hits.

      Sears (3-3) entró al juego con dos outs en la tercera entrada y dio una base por bolas.

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      El dominicano Esteury Ruiz anotó la primera carrera de los Marlins en el juego gracias a un elevado de sacrificio de su compatriota Otto López en la tercera. Kyle Stowers conectó un sencillo impulsor que atravesó el hueco y se internó en el jardín central cuando Ruiz estaba en la antesala en la octava entrada.

      La última victoria de los Marlins llegó ante los Marineros antes de la pausa por el Juego de Estrellas.

      El abridor dominicano de los Marlins, Eury Pérez (5-8), lanzó siete entradas, en las que permitió siete hits y tres carreras limpias. Ponchó a dos y otorgó una base por bolas.

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