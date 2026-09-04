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Para los Eagles el Super Tazón o nada

Por AP

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Para los Eagles el Super Tazón o nada
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      Los Eagles de Filadelfia son los primeros en una generación en lograr títulos consecutivos en el Este de la NFC, una división que no tuvo a ningún otro equipo con récord ganador la temporada pasada. Los Giants de Nueva York, con apenas dos apariciones en playoffs desde el cuarto campeonato de Super Bowl de la franquicia hace 15 años, contrataron a John Harbaugh, un ganador por costumbre, poco después de que el entrenador se separara de Baltimore.

      Los Cowboys de Dallas pasaron toda la temporada baja concentrados en recompener una de las peores defensas de la NFL, y las esperanzas de los Commanders de Washington giran en torno a que un Jayden Daniels sano revierta el desplome del año pasado, cuando pasó de aspirante a contendiente a comparsa. Ser campeón divisional por segunda vez consecutiva por primera vez desde que los Eagles ganaron cuatro seguidos entre 2001 y 2004 no significó gran cosa para una franquicia que venía de ganar un Super Bowl.

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