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Pato brilla en 5to. lugar en Markham

Por Agencias

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Pato brilla en 5to. lugar en Markham
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      Pato O´Ward volvió a demostrar su capacidad para remontar en la IndyCar al protagonizar una espectacular actuación en el circuito callejero de Markham, Ontario, Canadá, donde avanzó 15 posiciones para terminar en el quinto lugar. El mexicano arrancó desde la posición 20, pero aprovechó el desarrollo de una carrera marcada por incidentes, banderas amarillas y diferentes estrategias para recuperar terreno y colocarse entre los cinco mejores.

      La remontada del piloto de Arrow McLaren fue uno de los aspectos más destacados de la jornada, en una competencia que terminó siendo caótica y exigente para prácticamente toda la parrilla.

      Marcus Ericsson se quedó con la victoria, seguido por Romain Grosjean y Will Power, mientras que Álex Palou completó una gran remontada desde el fondo para terminar cuarto y mantener el control de la clasificación general.

      Con el quinto lugar conseguido en Canadá, O´Ward llegó a 385 puntos y se mantiene en la quinta posición de la clasificación de pilotos. El mexicano continúa así dentro del grupo de protagonistas cuando restan carreras para definir al campeón.

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      Álex Palou continúa como líder con 542 puntos, mientras que su cuarto lugar en Markham le permitió ampliar su ventaja en el campeonato. El español sigue encaminado hacia otro título después de una jornada en la que volvió a sumar puntos importantes.

      Para el mexicano, el resultado representa un nuevo Top 5 en una temporada en la que ha buscado mantenerse cerca de los primeros puestos. Después de comenzar en el vigésimo sitio, terminar quinto supone una muestra de competitividad.

      La carrera de Markham, además, representó la primera edición del Ontario Honda Dealers Indy en este nuevo circuito callejero, que dejó una competencia accidentada pero con múltiples oportunidades de adelantamiento. O´Ward supo aprovecharlas para cerrar el fin de semana con un resultado positivo.

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