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Penalizan a George Russell, tras el GP de Singapur

Por AP

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Penalizan a George Russell, tras el GP de Singapur
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      SINGAPUR.- George Russell recibirá una penalización por la unidad de potencia en el Gran Premio de Singapur de este fin de semana, lo que podría permitir que Kimi Antonelli, su compañero de equipo en Mercedes, amplíe su ventaja en la clasificación de pilotos de la Fórmula 1.

      "George tiene el desafío adicional de una penalización por la unidad de potencia, lo que significará que el domingo largará desde el fondo de la parrilla, tras la falla del motor en Malasia", dijo el miércoles Toto Wolff, el director de Mercedes.

      "Eso es particularmente frustrante, dada la manera en que condujo el fin de semana pasado y el resultado por el que merecía estar peleando", agregó Wolff. "Lamentablemente, estas cosas son parte del deporte y ahora nuestro enfoque está en darle el mejor auto posible y las mejores oportunidades para que pueda remontar posiciones".

      El abandono de Russell en Malasia permitió que Antonelli ampliara su ventaja sobre Russell, de 66 a 84 puntos, con siete carreras por disputar esta temporada.

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      "Malasia fue, obviamente, un fin de semana muy difícil para nosotros. Hemos pasado los días desde entonces trabajando duro para entender por qué nuestro rendimiento no estuvo donde debía estar", indicó Wolff.

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