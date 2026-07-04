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Philipp Krüll logra su primer triunfo

El piloto de la escudería ANVI Motorsport superó a "Bob" Espinosa

Por Romario Ventura

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Philipp Krüll logra su primer triunfo
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      El piloto Jan Philipp Krüll escribió un capítulo importante en su carrera deportiva al conseguir su primer triunfo en Trucks México Series, luego de imponerse en un emocionante cierre durante la sexta fecha de la temporada 2026, disputada en el Autódromo de Querétaro. El integrante de la escudería potosina ANVI Motorsport superó en las últimas vueltas a Roberto "Bob" Espinosa y Carlos Novelo, resultado que lo coloca de lleno en la pelea por la temporada regular y fortalece sus aspiraciones de clasificar al Chase.

      Desde las primeras vueltas, el piloto de ANVI Motorsport inició una constante remontada desde la zona media del pelotón. Mientras tanto, la lucha por el liderato se dio entre Roberto Espinosa y Valeria Aranda, quien recuperó la punta en la cuarta vuelta tras un intenso intercambio de posiciones.

      Una bandera amarilla en el giro 12 modificó el desarrollo de la competencia y permitió que otros contendientes, como Santiago Cruz, se involucraran en la pelea por los primeros lugares.

      Al concluir el Stage de la vuelta 30, Roberto Espinosa marchaba como líder, seguido por Santiago Cruz, Sebastián Rodríguez, Valeria Aranda y Jan Philipp Krüll, quien ya se había instalado dentro del Top 5 y se perfilaba como uno de los principales candidatos a la victoria.

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      La definición de la carrera fue de alto dramatismo. Carlos Novelo protagonizó una espectacular remontada para disputar el liderato con Espinosa, mientras Krüll encontró el ritmo ideal en el momento decisivo. A falta de una vuelta ejecutó un rebase determinante que le permitió colocarse al frente del contingente y recibir primero la bandera a cuadros, logrando así su primer triunfo en Trucks México Series.

      Carlos Novelo finalizó en la segunda posición, mientras que Roberto "Bob" Espinosa completó el podio. Sebastián Rodríguez y Jassyr Salazar cerraron los cinco primeros lugares en una competencia que mantuvo la emoción hasta el último giro.

      Con este resultado, Jan Philipp Krüll y la escudería potosina ANVI Motorsport se consolidan como protagonistas del campeonato y llegan con gran motivación a la séptima fecha de la temporada, que se disputará los próximos 1 y 2 de agosto en el Súper Óvalo Potosino, donde continuará la intensa batalla por asegurar un lugar en el Chase de la temporada 2026.

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