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Pineda, el fichaje de mayor valor

El segundo puesto pertenece también al Monterrey con Diego Rossi

Por El Universal

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Pineda, el fichaje de mayor valor
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      México.- La actividad en el mercado de transferencias del Apertura 2026 de la Liga MX ya comienza a reflejarse dentro y fuera de la cancha. Tras el arranque del campeonato, varios clubes apostaron por reforzar sus plantillas con inversiones millonarias, en busca de convertirse en protagonistas del torneo.

      El mercado de pases aún permanece abierto, por lo que este listado podría sufrir modificaciones en las próximas semanas.

      LOS FICHAJES MÁS CAROS, HASTA EL MOMENTO

      De acuerdo con los registros de Transfermarkt, el movimiento de mayor valor económico hasta el momento corresponde al regreso de Orbelín Pineda al futbol mexicano.

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      Los Rayados de Monterrey desembolsaron ocho millones de euros para concretar la incorporación del mediocampista, quien vuelve a la Liga MX como uno de los futbolistas nacionales con mayor experiencia internacional.

      El segundo puesto pertenece también a Monterrey con la contratación del delantero uruguayo Diego Rossi, cuyo fichaje alcanzó los siete millones de euros.

      En tercer lugar aparece Luis Esteves, mediocampista que reforzó al Atlas tras una operación valuada en seis millones de euros.

      Guadalajara también figura entre las inversiones más importantes del certamen. El Rebaño destinó 4.8 millones de euros para incorporar al atacante Jordán Carrillo, mientras que Kevin Castañeda llegó para fortalecer el medio campo por 2.6 millones de euros, quien no está lejos de las contrataciones más costosas.

      Querétaro ocupa el quinto escalón gracias al fichaje del centrocampista Santiago Homenchenko, quien arribó por 3.5 millones de euros.

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