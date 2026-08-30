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Pogacar sufre fuerte accidente

Abandona la Vuelta a España; requiere cirugía por clavícula rota

Por AP

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Pogacar sufre fuerte accidente
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      XERACO.- Tadej Pogacar, cinco veces campeón del Tour de Francia y gran favorito, salió despedido por encima del manillar en una aterradora caída que lo obligó a retirarse de la Vuelta a España el sábado.

      El esloveno sufrió una conmoción cerebral y se rompió dos huesos, uno de los cuales requerirá cirugía, después de que al parecer perdió el control cuando una piedra rodó por la carretera.

      "Tadej ha sido diagnosticado con una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical C7 estable y múltiples abrasiones", dijo el director médico del UAE Team Emirates, Adrian Rotunno .

      "Afortunadamente, no hay otras lesiones importantes ni secuelas neurológicas. Requerirá cirugía de clavícula, que se retrasará debido a las precauciones por la conmoción cerebral. Tadej permanece bajo el cuidado de nuestro equipo médico y proporcionaremos más actualizaciones después de la cirugía", añadió Rotunno.

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      El esloveno mantenía una amplia ventaja en la general, pero se vio involucrado en una caída a unos 33 kilómetros (20,5 millas) de la meta. Intentó volver a subirse a la bicicleta, pero no pudo continuar y caminó hasta una ambulancia. Los organizadores confirmaron su abandono.

      El líder del UAE Team Emirates buscaba convertirse en el noveno ciclista masculino en ganar las tres grandes vueltas. Pogacar ganó el Tour de Francia por tercera vez consecutiva y por quinta en total —igualando el récord— en julio, y se adjudicó el Giro de Italia en 2024. No había competido en la Vuelta desde que debutó en una gran vuelta en esa prueba en 2019. Las imágenes de televisión mostraron a Pogacar con cortes en la cabeza, así como en el brazo y el hombro izquierdos. Pogacar se desvió hacia la derecha, hacia otros ciclistas, al parecer mientras intentaba esquivar algo en la carretera. El campeón del Tour de Francia perdió el control y salió despedido por encima del manillar, golpeándose la cabeza y el hombro.

      El director deportivo del UAE Team Emirates, Matxin Joxean Fernandez, dijo después de la etapa que Pogacar había necesitado puntos de sutura en la ceja y en otras partes.

      "No es responsabilidad de nadie. Simplemente es una de esas cosas que pasan en el ciclismo, por desgracia", dijo Fernandez. "Al principio quería seguir, pero vimos que tenía mucho dolor en el hombro y decidimos que no podía continuar. No hay mucho más que decir.

      "Después de siete días Tadej estaba contento y es una pena muy grande para él, el ciclismo va de lo bueno y lo malo y (esperamos) que Tadej se recupere lo antes posible porque ojalá no sea algo demasiado malo, no vamos a pensar en eso ahora mismo, pero veremos qué dice el médico".

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