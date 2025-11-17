logo pulso
Portugal avanza a la Copa del Mundo

Tripletes de Bruno Fernandes y Joao Neves aseguraron la clasificación

Por AP

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Portugal avanza a la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo se dirige a otro Mundial.

Portugal aseguró su lugar en el torneo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México con una victoria aplastante el domingo 9-1 ante Armenia.

Cristiano se perdió el partido en Oporto debido a que cumplió una suspensión de al menos un partido. Pero en su ausencia Portugal se aseguró de que él tuviera la oportunidad de disputar su sexto mundial, para establecer un récord.

El cinco veces ganador del Balón de Oro tendrá 41 años cuando el torneo comience en junio próximo y Cristiano Ronaldo ha manifestado recientemente que sería su última oportunidad de ganar el único título importante que se le ha escapado. Suponiendo que mantenga su forma física, se espera que sea parte del equipo del entrenador Roberto Martínez, aunque podría ser suspendido por hasta dos partidos después de ser expulsado en la derrota de Portugal por 2-0 ante Irlanda el jueves.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esa sorpresiva derrota significó que Portugal tenía que vencer a Armenia para asegurar el primer lugar en el Grupo F, y los tripletes de Bruno Fernandes y Joao Neves aseguraron que no hubiera tropiezos.

“Hoy vimos a nuestro equipo de vuelta a su mejor nivel: comprometido, solidario y ejecutando el plan de juego de manera excelente”, dijo Martínez al medio RTP. Hungría tenía la oportunidad de superar a Portugal en la cima del grupo, pero cayó después de una sorpresiva remontada al final de Irlanda para perder 3-2 en Budapest.

Troy Parrott firmó una tripleta —con el gol del empate a los 80 minutos y el de la victoria en el sexto tiempo del tiempo añadido. La victoria significa que Irlanda terminó segunda de grupo y avanzará al playoff.

