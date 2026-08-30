Potosina se cuelga el oro para San Luis

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El atletismo máster potosino celebró uno de sus mayores logros internacionales luego de que María del Rosario Cervantes Méndez se proclamara campeona mundial de los 20 kilómetros marcha, categoría W65, durante el Campeonato Mundial de Atletismo Máster Daegu 2026, celebrado en Corea del Sur.

La representante mexicana completó la prueba con un tiempo de 2 horas, 33 minutos y 02 segundos, registro que le permitió conquistar la medalla de oro individual en la categoría W65.

Pero el éxito de Cervantes Méndez no terminó con su triunfo individual, ya que su actuación también fue fundamental para que México obtuviera el campeonato mundial por equipos en los 20 kilómetros marcha. El representativo mexicano, integrado además por Yolanda Esparza Cornejo y Ma. Concepción Vázquez, registró un tiempo acumulado de 7:59:08 para quedarse con la primera posición mundial.

De esta manera, la atleta potosina cerró su participación en Daegu con una destacada doble conquista mundial: Oro individual: 20 km marcha W65 con un tiempo de 2:33:02. Oro por equipos: México con tiempo de 7:59:08.

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El resultado representa un reconocimiento a la disciplina, constancia y trayectoria de María del Rosario Cervantes Méndez, quien colocó nuevamente el nombre de San Luis Potosí y México en lo más alto del atletismo máster internacional.

Con dos medallas de oro en el Campeonato Mundial de Daegu 2026, María del Rosario Cervantes Méndez se consagra como campeona mundial individual y por equipos, convirtiéndose en motivo de orgullo para el deporte potosino.