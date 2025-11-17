logo pulso
Potosinas clasifican al Mundial de Suecia

María del Socorro Mejía y Marcela Mejía brillan en el HYROX CDMX 2025

Por Romario Ventura

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Potosinas clasifican al Mundial de Suecia

Las atletas potosinas María del Socorro Mejía Lira y Marcela Mejía Carlos tuvieron una destacada actuación en el HYROX CDMX 2025, competencia internacional que reunió el pasado fin de semana a un nutrido grupo de participantes enfrentando exigentes obstáculos y pruebas de alto rendimiento.

El evento, realizado en la Ciudad de México, contempló una combinación de carrera fitness y ejercicios funcionales de fuerza y resistencia, ejecutados repetidamente a lo largo de ocho estaciones. Las duplas y competidores completaron hasta ocho kilómetros entre las zonas de trabajo físico, poniendo a prueba su capacidad cardiovascular y técnica.

Dentro de la categoría de Parejas Open 60-64, la dupla del equipo potosino No Limits, integrada por María del Socorro Mejía Lira y Marcela Mejía Carlos, logró una victoria contundente al adjudicarse el primer lugar, registrando un tiempo final de 2 horas, 14 minutos y 51 segundos. Su desempeño sobresalió frente a rivales de países como El Salvador, Colombia y Estados Unidos.

Además, otros integrantes del equipo No Limits también vieron acción en el HYROX CDMX 2025. Adrián Díaz de León y Gil Cano demostraron fortaleza física y técnica, logrando posicionarse entre los mejores tiempos de la competencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El destacado resultado obtenido por la dupla potosina les otorgó su clasificación al Campeonato Mundial de HYROX, certamen que se llevará a cabo en Estocolmo, Suecia, del 18 al 21 de diciembre, donde buscarán nuevamente dejar en alto el nombre de San Luis Potosí y de México.

