Potosinas clasifican al Mundial de Suecia

Las atletas potosinas María del Socorro Mejía Lira y Marcela Mejía Carlos tuvieron una destacada actuación en el HYROX CDMX 2025, competencia internacional que reunió el pasado fin de semana a un nutrido grupo de participantes enfrentando exigentes obstáculos y pruebas de alto rendimiento.

El evento, realizado en la Ciudad de México, contempló una combinación de carrera fitness y ejercicios funcionales de fuerza y resistencia, ejecutados repetidamente a lo largo de ocho estaciones. Las duplas y competidores completaron hasta ocho kilómetros entre las zonas de trabajo físico, poniendo a prueba su capacidad cardiovascular y técnica.

Dentro de la categoría de Parejas Open 60-64, la dupla del equipo potosino No Limits, integrada por María del Socorro Mejía Lira y Marcela Mejía Carlos, logró una victoria contundente al adjudicarse el primer lugar, registrando un tiempo final de 2 horas, 14 minutos y 51 segundos. Su desempeño sobresalió frente a rivales de países como El Salvador, Colombia y Estados Unidos.

Además, otros integrantes del equipo No Limits también vieron acción en el HYROX CDMX 2025. Adrián Díaz de León y Gil Cano demostraron fortaleza física y técnica, logrando posicionarse entre los mejores tiempos de la competencia.

El destacado resultado obtenido por la dupla potosina les otorgó su clasificación al Campeonato Mundial de HYROX, certamen que se llevará a cabo en Estocolmo, Suecia, del 18 al 21 de diciembre, donde buscarán nuevamente dejar en alto el nombre de San Luis Potosí y de México.