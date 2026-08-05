Potosinos brillaron en el raquetbol

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El raquetbol potosino volvió a demostrar su calidad a nivel internacional al tener una destacada participación con la delegación mexicana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde los atletas Jessica Parrilla, Montserrat Mejía, Andree Parrilla y Eduardo "Lalo" Portillo contribuyeron al dominio absoluto de México en esta disciplina.

En la última jornada de competencias, el equipo varonil mexicano, integrado por Eduardo Portillo, Rodrigo Montoya y Andree Parrilla, conquistó la medalla de oro tras imponerse con autoridad por 2-0 al representativo de Costa Rica, conformado por Gabriel García, Andrés Acuña y Sergio.

Las buenas noticias continuaron con la rama femenil, donde el conjunto integrado por Alexandra Herrera, Montserrat Mejía y Jessica Parrilla también se proclamó campeón centroamericano al derrotar 2-1 al equipo de Guatemala, conformado por Gabriela Martínez, María Rodríguez y Andrea Reyes, para adjudicarse la presea dorada.

Con estos resultados, la delegación mexicana cerró una actuación histórica al proclamarse campeona absoluta del raquetbol en Santo Domingo 2026, al conquistar un total de ocho medallas, de las cuales seis fueron de oro y dos de plata.

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Las preseas doradas llegaron en las modalidades de individual femenil, individual varonil, dobles femenil, dobles varonil, equipo femenil y equipo varonil, mientras que las medallas de plata fueron obtenidas en individual varonil y dobles mixtos, repitiendo así el dominio mostrado por México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

La sobresaliente actuación de los cuatro representantes potosinos reafirma a San Luis Potosí como una de las principales potencias nacionales en el raquetbol, aportando atletas de élite que continúan colocando al estado y a México en lo más alto del podio internacional.