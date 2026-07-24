Potosinos listos para los Centroamericanos
Los raquetbolistas buscarán poner en alto el nombre de SLP y México
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Los raquetbolistas potosinos Jessica Parrilla, André Parrilla y Eduardo "Lalo" Portillo se reportan listos para entrar en acción con la Selección Mexicana dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde buscarán colocar al país entre los protagonistas de la disciplina.
Junto a ellos también forman parte de la delegación mexicana los entrenadores Fabián Parrilla y Rubén Martínez, quienes aportarán su experiencia en busca de que el representativo nacional consiga importantes resultados durante la justa regional.
Tras meses de intensa preparación, los exponentes potosinos llegan motivados para afrontar una de las competencias más importantes del ciclo olímpico, con el objetivo de poner en práctica el trabajo realizado y representar con orgullo tanto a San Luis Potosí como a México.
La actividad del raquetbol al calendario oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con el arranque de la fase de grupos el sabado por la mañana en las modalidades de singles femenil y varonil, dobles femenil y varonil, así como dobles mixtos, todas programadas para iniciar a las 09:00 horas en el Pabellón de Raquetbol.
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Cada entrenamiento, esfuerzo y sacrificio realizado por los seleccionados mexicanos los ha llevado hasta este momento, en el que buscarán competir con entrega, pasión y compromiso para dejar en alto el nombre de México en una de las disciplinas donde el país ha sido protagonista a nivel internacional.
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