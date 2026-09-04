Preparan en Villa de Arriaga fiesta deportiva

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Un juego de leyendas entre América y Chivas, charreada, festival taurino, jaripeo y diferentes torneos deportivos formarán parte del programa de las Fiestas Patrias de Villa de Arriaga, que se desarrollarán del 13 al 16 de septiembre, con actividades gratuitas para la población.

Durante la presentación del programa se informó que la actividad comenzará el 13 de septiembre con una carrera atlética que tendrá premiación en efectivo y una categoría especial para habitantes de Villa de Arriaga. Las distancias contempladas serán de 500 metros para las infancias, así como 4, 8 y 12 kilómetros.

A partir del 14 de septiembre se realizarán las mini olimpiadas dirigidas a estudiantes de nivel básico, quienes competirán en atletismo, voleibol, futbol y basquetbol. Para el 15 de septiembre se tiene programado un cuadrangular de futbol en las categorías Sub-11, Sub-13 y Sub-17, además de un octagonal de voleibol.

El programa tendrá uno de sus momentos principales el 16 de septiembre, cuando a las 12:00 horas, en la Unidad 7 de Mayo, se dispute el Clásico de Leyendas entre Chivas y América, como parte de las actividades deportivas de la celebración.

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Posteriormente, a las 13:00 horas, se llevará a cabo una Charreada de Gala, con la participación de equipos como Los Tres Raúles, Rancho El Dorado y Rancho Las Mercedes, estos últimos destacados como campeones nacionales juveniles.

La jornada también contempla un Festival Taurino, con la participación de los Forcados Potosinos, los toreros José Sainz y José Mauricio, la novillera española Miriam Cabas y el novillero Alan Jiménez.

El cierre estará a cargo del Jaripeo Torneo Nacional de Campeones, considerado uno de los eventos destacados del programa, con la participación de 18 ganaderías provenientes de diferentes partes de México y montas al estilo Tierra Caliente.

Los organizadores destacaron que todos los eventos serán gratuitos, por lo que extendieron la invitación a la ciudadanía de Villa de Arriaga y municipios cercanos para disfrutar de las actividades deportivas y tradicionales programadas durante las Fiestas Patrias.