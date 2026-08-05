Presentan a Vozinha en el Colo Colo

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SANTIAGO.- Aunque durante la mayor parte de su carrera se desempeñó en clubes y campeonatos menores, Vozinha, el portero sensación que conquistó la hinchada alrededor del mundo tras su actuación en la Copa del Mundo con Cabo Verde, siempre supo que estaba destinado a cosas grandes.

El guardameta de 40 años inició hoy un nuevo capítulo en su carrera al ser presentado oficialmente como el nuevo refuerzo del Colo Colo, el club más exitoso de Chile, tras concluir su etapa en el Chaves, de la segunda división de Portugual.

"La decisión fue muy clara. A pesar de jugar siempre en campeonatos más pequeños y clubes no muy grandes, siempre dentro de mí me decía a mí mismo que yo era jugador de equipo grande", dijo en una rueda de prensa. "Entonces, cuando apareció el Colo-Colo, el más grande de Chile, no había dudas".

El Colo Colo anunció el fichaje del caboverdiano el pasado 24 de julio, pero su llegada al país sudamericano se vio retrasada debido a una serie de reveses. Vozinha reconoció que ha recibido otras ofertas, pero aseguró que el equipo chileno siempre fue su primera opción.

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"Desde el primer día tuve claro donde quería jugar. Sí recibí muchas propuestas pero Colo Colo siempre fue la prioridad", matizó Josimar Évora Dias, globalmente conocido por su apodo Vozinha, que en portugués significa "abuelita".

Una de las trabas para concretar su fichaje decía respecto precisamente al apodo que lo alzó a la fama mundial, ya que las regulaciones del futbol chileno exigen que los jugadores sean identificados solamente por sus apellidos en sus camisetas.