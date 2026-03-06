Presentan el "Plan Kukulcán" para seguridad en el Mundial 2026

De cara a la Copa Mundial de Futbol que iniciará el próximo 11 de junio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegará el Plan Kukulcán, un operativo de seguridad que contempla más de 99 mil efectivos en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con el objetivo de enfrentar posibles amenazas que atenten contra la seguridad nacional.

Plan Kukulcán y despliegue de fuerzas

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Jalisco, el general Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial de Futbol 2026, explicó que el torneo representa un reto para el país tanto en materia de organización como de seguridad.

"El primer reto es mostrar un México confiable, seguro y organizado ante la comunidad internacional, y el segundo es que el Estado mexicano tenga la capacidad de hacer frente a los antagonismos que atenten contra la seguridad nacional", afirmó.

El mando militar detalló que, como parte del operativo, se crearán tres fuerzas de tarea conjunta, una en cada sede mundialista, así como siete agrupamientos adicionales en sedes alternas donde se prevé que las selecciones nacionales realicen entrenamientos.

Estas fuerzas estarán integradas por alrededor de 20 mil elementos de las Fuerzas Armadas, con participación de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea, además de más de 55 mil efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a los que se sumará personal de seguridad privada para alcanzar el despliegue total cercano a los 99 mil elementos.

Tecnología y preparación para el Mundial

El operativo también contempla el uso de 188 binomios canófilos especializados en detección de explosivos y narcóticos, binomios equinos, más de 2 mil 100 vehículos militares, 378 vehículos civiles para escoltas, así como 24 aeronaves.

Además, se emplearán sistemas antidrones, drones de vigilancia, carpas descontaminadoras y tecnología especializada.

Villalvazo Barrios explicó que el dispositivo se basará en "cinturones de seguridad" alrededor de instalaciones estratégicas como aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento, estadios y zonas de festivales para aficionados, con niveles de seguridad inmediata, mediata, lejana y, en algunos casos, un cuarto cinturón de refuerzo.

Previo a la instalación de los dispositivos, equipos especializados del Ejército realizarán barridos químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y antiexplosivos, además de revisiones electrónicas para detectar posibles amenazas.

En paralelo, el plan contempla un sistema de defensa aérea en cinco capas, que incluirá radares, aeronaves estratégicas, aviones interceptores F-5 y T-6 Texan, helicópteros en alerta para evacuación aeromédica y apoyo aéreo.

Asimismo, se contempla sistemas antidrones para proteger el espacio aéreo durante los partidos y actividades del torneo.

El general señaló que alrededor de 8 mil elementos ya iniciaron desde enero un adiestramiento especializado, que incluye control de multitudes, reacción táctica, manejo ofensivo-defensivo, medicina táctica e integración de escoltas.

Además, a mediados de marzo se realizará un ejercicio militar en gabinete y en territorio en tiempo real, con la participación de las 23 dependencias involucradas en el plan, para homologar procedimientos y fortalecer la coordinación interinstitucional rumbo al Mundial.