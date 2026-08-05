Princeton Fant se perderá la temporada
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OXNARD.- El ala cerrada de los Cowboys de Dallas, Princeton Fant, se perderá el resto de la temporada tras sufrir una lesión de rodilla en el campamento de entrenamiento el lunes.
Fant se rompió el ligamento cruzado anterior (ACL, por sus siglas en inglés) y sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral medial (MCL), y será operado en las próximas semanas, informó el entrenador en jefe Brian Schottenheimer el martes. Fant se lesionó en un choque de rodilla contra rodilla en su pierna izquierda después de ser bloqueado hacia atrás contra el corredor Israel Abanikanda durante la primera práctica de los Cowboys con equipo completo.
Fant ha participado en 11 partidos a lo largo de tres temporadas con los Cowboys, jugando principalmente en equipos especiales, después de firmar como agente libre no seleccionado en el draft procedente de Tennessee en 2023. Es primo del ala cerrada de los Saints de Nueva Orleans, Noah Fant.
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