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FIFA abre procedimiento a Argentina por pancarta Malvinas en Mundial

Jugadores y cuerpo técnico argentinos enfrentan sanciones por conducta antideportiva y pancarta.

Por AP

Julio 29, 2026 04:19 p.m.
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FIFA abre procedimiento a Argentina por pancarta Malvinas en Mundial
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      La FIFA presentó cargos disciplinarios contra dos jugadores de Argentina el miércoles por golpear a rivales de España momentos después de la final de la Copa del Mundo, y acusó a la Asociación del Fútbol Argentino por que los jugadores mostraran una pancarta política sobre las Islas Malvinas tras vencer a Inglaterra en las semifinales.

      Una lista de casos disciplinarios abiertos por la FIFA contra Argentina también incluye "cánticos y gestos discriminatorios" por parte de aficionados, una presunta agresión por parte del entrenador asistente Roberto Ayala después de la final y el "el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina" en la Copa del Mundo.

      El mediocampista argentino Leandro Paredes enfrenta tres cargos por agresión en los enfrentamientos posteriores al partido tras la victoria 1-0 de España el 19 de julio; el defensor Nahuel Molina enfrenta dos cargos y el asistente Ayala uno.

      Molina y Thiago Almada también están acusados de conducta antideportiva, con el mismo cargo formulado contra el jugador español Gavi.

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      Los jugadores de Argentina llevaron una pancarta con el lema "Las Malvinas son Argentinas" después de vencer a Inglaterra 2-1 en las semifinales.

      Argentina se refiere a las Islas Falkland como Islas Malvinas. Fueron invadidas en 1982 por órdenes de la entonces dictadura militar argentina, lo que desencadenó una guerra de 10 semanas ganada por Gran Bretaña.

      Funcionarios del gobierno británico instaron a la FIFA a investigar, y el organismo rector del fútbol indicó el miércoles que el cargo formal fue "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva".

      La FIFA señaló que a todos los imputados se les ha concedido "la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante".

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