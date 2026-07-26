Prodonsa inicia con plantel renovado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El equipo Prodonsa comenzará la temporada 2026/2027 del softbol femenil reafirmando su lugar como una de las instituciones más emblemáticas de San Luis Potosí, al cumplir 40 años ininterrumpidos de tradición, consolidándose como el club más antiguo en activo dentro de la disciplina en la entidad.

A lo largo de cuatro décadas, Prodonsa ha sido protagonista constante en las finales del softbol estatal, además de convertirse en una de las principales canteras de talento, formando jugadoras desde los ocho años de edad y proyectándolas hacia los mejores circuitos del país.

Para esta nueva campaña, el conjunto potosino iniciará una nueva etapa bajo la dirección de Lucy Haro, quien encabezará un proyecto renovado tanto dentro como fuera del terreno de juego. Como parte de esta evolución, el equipo estrenará una nueva identidad deportiva con uniformes inspirados en el softbol colegial de los Estados Unidos, considerado el origen de esta disciplina.

La escuadra afrontará la temporada con un plantel rejuvenecido, integrado por nuevas generaciones de peloteras que buscarán devolver al club a la conquista del campeonato, objetivo que históricamente ha caracterizado a una organización acostumbrada a competir por los primeros lugares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con más de 70 títulos estatales en sus vitrinas, Prodonsa continúa siendo uno de los máximos referentes del softbol femenil potosino y un rival habitual en las instancias finales de cada temporada, manteniendo el legado de una institución que ha marcado el desarrollo de este deporte en San Luis Potosí.

La directiva confía en que la combinación de experiencia, juventud y trabajo formativo permitirá al equipo escribir un nuevo capítulo de éxito, honrando a las generaciones de jugadoras que construyeron la historia de Prodonsa y fortaleciendo el crecimiento del softbol femenil en el estado.