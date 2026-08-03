Promotora San Luis empata con Mineros

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Cefor Promotora San Luis comenzó con buenas sensaciones su preparación rumbo a una nueva temporada de la Tercera División Profesional, luego de empatar 2-2 frente a Mineros de Zacatecas, equipo de la Liga de Expansión MX, y quedarse con la victoria en la tanda de penales por marcador de 5-4. El conjunto potosino mostró personalidad y capacidad de reacción en su primer compromiso de pretemporada, disputado en territorio zacatecano, dejando buenas impresiones de cara al arranque de la campaña, en la que buscará mantenerse como uno de los equipos protagonistas de la categoría.

Durante la primera mitad, Mineros de Zacatecas tomó la iniciativa y logró abrir el marcador con un futbol dinámico y ofensivo. Sin embargo, la respuesta de Cefor Promotora San Luis no tardó en llegar, ya que Santiago Pastrana igualó el encuentro con un potente disparo de media distancia que venció al guardameta rival para colocar el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En la parte complementaria, el conjunto zacatecano recuperó la ventaja al anotar el 2-1, aunque nuevamente el cuadro dirigido por Juan Antonio "Pinga" Salazar respondió de inmediato. Aaron Ramírez aprovechó un servicio al área para conectar un certero remate y decretar el empate 2-2 definitivo. Tras concluir el tiempo reglamentario, ambos equipos definieron al ganador desde los once pasos, donde Cefor Promotora San Luis mostró mayor efectividad para imponerse 5-4 y quedarse con el triunfo en la serie de penales.

Al término del encuentro, el presidente del club, Juan Antonio "Pinga" Salazar, destacó el desempeño mostrado por sus jugadores y aseguró que el equipo cuenta con los argumentos necesarios para volver a ser protagonista durante la próxima temporada de la Tercera División Profesional.

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