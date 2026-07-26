logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Protestan en la Liga de Expansión

Por El Universal

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
A
Protestan en la Liga de Expansión
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- La jornada 1 de la Liga de Expansión MX dejó un partidazo entre los Mineros y Correcaminos, que empataron 3-3 en una tarde con polémica y protesta histórica.

      El estadio Carlos Vega Villalba fue testigo de una manifestación conjunta por los jugadores de ambos equipos a raíz de la abolición del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

      Después de que la árbitra Diana Pérez Borja diera el silbatazo inicial, el equipo de Mineros pasó un minuto haciendo pases hacia atrás o laterales, mientras que los jugadores de Correcaminos no presionaron a su rival y los locales tampoco se movían buscando el ataque.

      La queja duró un minuto, después empezaron a jugar con normalidad. De hecho, al minuto 20 se abrió el marcador gracias a un gol de Duván Mina. Antes de que termine el primer tiempo, Mauro Pérez empató el partido.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Un doblete agónico de José Ávila, más los goles de Oliver Pérez y Omar Islas, sellaron el 3-3 final.

      Por ahora, ninguno de los clubes ni la Liga se pronunciaron 

      al respecto.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Chivas gana a FC Juárez con gol en los últimos segundos
        Chivas gana a FC Juárez con gol en los últimos segundos

        Chivas gana a FC Juárez con gol en los últimos segundos

        SLP

        El Universal

        Chivas obtuvo su primer triunfo del torneo Apertura 2026 con un gol decisivo en el cierre del partido.

        México conquista siete oros en primera jornada de Juegos Centroamericanos
        México conquista siete oros en primera jornada de Juegos Centroamericanos

        México conquista siete oros en primera jornada de Juegos Centroamericanos

        SLP

        AP

        México lidera el medallero con 18 preseas tras siete oros en la jornada inicial de los Juegos Centroamericanos en República Dominicana.

        Lando Norris consigue primera pole 2026 en Hungría con penalizaciones a Hamilton
        Lando Norris consigue primera pole 2026 en Hungría con penalizaciones a Hamilton

        Lando Norris consigue primera pole 2026 en Hungría con penalizaciones a Hamilton

        SLP

        AP

        Hamilton y Antonelli recibieron penalizaciones que modificaron el orden de salida para la carrera del domingo.

        México, en la cima del medallero de los JCC
        México, en la cima del medallero de los JCC

        México, en la cima del medallero de los JCC

        SLP

        EFE

        La delegación es líder con seis oros y destaca en tiro con arco y remo