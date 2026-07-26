Protestan en la Liga de Expansión
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México.- La jornada 1 de la Liga de Expansión MX dejó un partidazo entre los Mineros y Correcaminos, que empataron 3-3 en una tarde con polémica y protesta histórica.
El estadio Carlos Vega Villalba fue testigo de una manifestación conjunta por los jugadores de ambos equipos a raíz de la abolición del ascenso y descenso en el futbol mexicano.
Después de que la árbitra Diana Pérez Borja diera el silbatazo inicial, el equipo de Mineros pasó un minuto haciendo pases hacia atrás o laterales, mientras que los jugadores de Correcaminos no presionaron a su rival y los locales tampoco se movían buscando el ataque.
La queja duró un minuto, después empezaron a jugar con normalidad. De hecho, al minuto 20 se abrió el marcador gracias a un gol de Duván Mina. Antes de que termine el primer tiempo, Mauro Pérez empató el partido.
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Un doblete agónico de José Ávila, más los goles de Oliver Pérez y Omar Islas, sellaron el 3-3 final.
Por ahora, ninguno de los clubes ni la Liga se pronunciaron
al respecto.
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