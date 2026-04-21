Querétaro vs Cruz Azul: Horario y canales para ver el partido
Cruz Azul necesita sumar para mantenerse en los primeros cuatro lugares.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).-Cruz Azul debe cortar su mala racha para mantenerse en los primeros cuatro lugares
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de la clasificación; este martes visita el estadio Corregidora de Querétaro.
¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs Cruz Azul?
-Fecha: Martes, 21 de abril
-Horario: 19:00 horas.
-Transmisión: FOX One y FOX+
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