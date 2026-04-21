Querétaro vs Cruz Azul: Horario y canales para ver el partido

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).-

debe cortar su mala racha para mantenerse en los

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de la clasificación; este martes visita el estadio Corregidora de Querétaro.¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs-Fecha:-Horario:-Transmisión: