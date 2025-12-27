logo pulso
¿Quién llega mejor reforzado al Clausura 2026?

Arranca el 9 de enero

Por El Universal

Diciembre 27, 2025 08:44 p.m.
A
¿Quién llega mejor reforzado al Clausura 2026?

En menos de dos semanas, el Clausura 2026 de la Liga MX se pondrá en marcha con tres partidos simultáneos en la jornada inaugural. El torneo comenzará el viernes 9 de enero, con el Toluca como defensor del título del futbol mexicano.

Los encuentros que abrirán el telón del campeonato serán protagonizados por TijuanaAméricaAtlasPueblaMazatlán FC y FC Juárez, todos a la misma hora.

Mientras llega el arranque oficial, los 18 clubes continúan con pretemporadas, partidos amistosos, altas y bajas, con el objetivo de llegar en mejores condiciones al inicio del torneo. En la semana previa, varios equipos de Primera División sostendrán duelos de preparación ante clubes de la Liga de Expansión MX.

En el mercado de fichajes, la mayoría de los equipos ya anunció refuerzos, aunque América, Pachuca, Tigres, Tijuana y Toluca aún no han hecho movimientos oficiales. Hasta ahora, Chivas, León, Monterrey y Pumas destacan como los clubes mejor reforzados.

Entre las incorporaciones más relevantes se encuentra Díber Cambindo, nuevo delantero del León, a petición de Ignacio Ambriz. El colombiano fue campeón de goleo con Necaxa y vive su tercera etapa en la Liga MX.

Daniel Aceves reforzó a Monterrey tras ocho años en Pachuca. Con 24 años, es considerado uno de los laterales con mayor proyección en el futbol mexicano.

En Chivas, regresó Ángel Sepúlveda, quien vivirá su segunda etapa con el Rebaño y llega para aumentar la competencia ofensiva, además de sumar experiencia.

Los Pumas incorporaron al brasileño Juninho Vieira, exjugador del Flamengo campeón de Libertadores, un atacante polivalente y físico, capaz de jugar por los extremos o como centrodelantero.

Finalmente, Chivas también sumó a Brian Gutiérrez, volante mexicoestadounidense de 22 años, formado en el Chicago Fire y considerado una promesa para fortalecer el mediocampo.

SLP

El Universal

Arranca el 9 de enero

