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Quiñones brilla con Al-Qadsiah

Participó en tres de los cinco goles que los Caballeros le hicieron a Al Kholood

Por Agencias

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Quiñones brilla con Al-Qadsiah
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      Julián Quiñones reapareció con una exhibición que dejó huella en la Saudi Pro League.

      El delantero de la Selección Mexicana marcó un gol a lo Panenka y repartió dos asistencias en la goleada de 5-0 del Al Qadsiah sobre Al Kholood, este viernes, en la octava jornada del campeonato saudí.

      Después de permanecer alejado de las canchas por una lesión muscular desde mediados de septiembre, el atacante regresó como titular y disputó los 90 minutos.

      Su influencia fue inmediata: participó directamente en tres de los cinco tantos y convirtió su vuelta en una de las actuaciones más destacadas de la fecha.

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      El festival ofensivo comenzó al minuto 4, cuando Tijjani Reijnders abrió el marcador para los visitantes.

      Nueve minutos después, Quiñones desbordó hacia la banda y mandó un servicio preciso al área para que Christopher Bonsu Baah firmara el 2-0.

      Musab Al Juwayr amplió la ventaja al 40´ y, tras el descanso, el mexicano volvió a exhibir su visión de juego.

      Al minuto 67 asistió de tacón a Mateo Retegui, quien aprovechó el recurso técnico para colocar el cuarto tanto y dejar sin respuesta a los locales.

      Pero faltaba la jugada que acapararía los reflectores. Al 86´, Al Qadsiah recibió un penal y Quiñones tomó el balón.

      Frente al portero, el exjugador del América y Atlas optó por picar suavemente su disparo al centro, al estilo Panenka, para sellar el 5-0 y redondear una tarde memorable.

      El resultado permitió al Al Qadsiah alcanzar 19 puntos y asumir provisionalmente el liderato de la liga de Arabia Saudita, a la espera de los demás compromisos de la jornada.

      Para Quiñones, la actuación significó además una contundente señal de recuperación física y futbolística.

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