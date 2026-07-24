Quiñones entre los 10 mejores

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La Copa del Mundo 2026 sigue dejando estragos en el mundo del futbol. Luego de su Gran Final entre España y Argentina, los premios y reconocimientos siguen saliendo a la luz, destacando el equipo del torneo y los mejores jugadores de la justa, misma en la que el mexicano Julián Quiñones destacó en el Top 10.

El delantero del Al-Qadisiya llegó como una de las ´sorpresas´ dentro de la convocatoria de Javier ´Vasco´ Aguirre, pues durante gran parte de su mandato con el Tricolor casi no llamó al naturalizado para los duelos amistosos.

Afortunadamente para el cuadro Tricolor la Pantera no solo pudo ir al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, sino que también se robó los reflectores al ser el mejor del equipo nacional y llegando incluso a estar dentro del Top 10 de los mejores jugadores de todo el campeonato.

Gracias al FIFA Power Ranking se pudo saber quiénes fueron los futbolistas más relevantes durante el mes más futbolero. La lista es ordenada a través de una recopilación de datos de las múltiples estadísticas obtenidas dentro del campo por cada jugador, misma que se basa en los criterios de ataque, creatividad, defensa o portería según sea el caso de exigencia en la posición. En el caso de Julián, el Power Ranking de FIFA lo colocó como el octavo jugador con mejor rendimiento dentro del Mundial 2026, entrando en una selecta lista con nombre como el de Kylian Mbappé (líder de la lista), Judge Bellingham (segundo), Lionel Messi (tercero).

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