Raúl Jiménez disputa su partido número 200 en la Premier League

Raúl Jiménez, reconocido delantero mexicano, alcanza un hito al disputar su partido 200 en la Premier League con el Fulham.

Por El Universal

Agosto 30, 2025 04:17 p.m.
A
Raúl Jiménez disputa su partido número 200 en la Premier League

Este sábado fue un día histórico para Raúl Jiménez, delantero del Fulham, que disputó su partido número 200 en la Premier League inglesa al entrar de cambio en la derrota (2-0) contra el Chelsea.

Con la camiseta del Fulham, pero un gran pasado con los Wolves de Wolverhampton, Jiménez superó por amplio margen los 158 partidos de Javier ´Chicharito´ Hernández, quien supo defender las camisetas del Manchester United y West Ham United.

Así, se convirtió en el único futbolista mexicano en alcanzar 200 partidos en la que para muchos, es la mejor liga del planeta.

El delantero de la Selección Mexicana llegó a la Premier League en 2018, tiempo en el que se convirtió poco a poco en ídolo y referente de los Wolves; sin embargo, una fractura de cráneo en 2020, que casi le cuesta la vida, lo cambió todo. Su desempeño en Wolverhampton no fue el mismo, pero logró llamar la atención de los Cottagers.

De esta forma, contando el partido de esta mañana, Jiménez suma 59 goles y 21 asistencias en los 200 partidos de Premier League.

Raúl Jiménez, reconocido delantero mexicano, alcanza un hito al disputar su partido 200 en la Premier League con el Fulham.

