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Raúl Jiménez sigue sin fallar

Vuelve a marcar desde los 11 pasos en el triunfo de Wolverhampton

Por Agencias

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
A
Raúl Jiménez sigue sin fallar
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      El delantero mexicano Raúl Jiménez anotó en el triunfo del Wolverhampton por marcador de 4-1 ante el Stoke City, en partido correspondiente a la EFL Championship disputado en el Molineux Stadium este sábado 29 de agosto de 2026.

      El atacante mexicano alineó como titular en el ataque del conjunto local y disputó un total de 73 minutos de juego. Su anotación llegó al minuto 55 de la segunda parte, cuando convirtió de manera efectiva un cobro desde los once pasos para colocar el marcador 3-1 en favor de los dirigidos por el Wolverhampton. El atacante sumó su segundo gol del torneo y acumuló 73 minutos jugados antes de ser sustituido por Adam Armstrong.

      Durante su permanencia en la cancha, el delantero acumuló dos disparos a puerta, completó 13 pases precisos y contribuyó en labores defensivas mediante el juego aéreo y disputas de balón.

      El marcador lo había abierto tempranamente la visita por conducto de Sam Gallagher al minuto 2, pero el Wolverhampton remontó con un doblete de Rodrigo Gomes a los minutos 19 y 23.

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      Tras el tanto de penalti de Jiménez al 55", Jordan James selló el 4-1 definitivo al minuto 84 para darle la victoria al Wolverhampton en el Molineux.

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