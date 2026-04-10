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Atlas recibe a Rayados con presión por sumar

Zorros buscan mantenerse en zona de Liguilla; Monterrey no puede rezagarse más

Por El Universal

Abril 10, 2026 09:01 a.m.
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Atlas recibe a Rayados con presión por sumar

Con la mira puesta en sumar en casa, los Rojinegros del Atlas recibirán la noche de este sábado a los Rayados de Monterrey en actividad de la Jornada 14 del Clausura 2026.

La rivalidad reciente favorece a los regiomontanos. Su último enfrentamiento en Liga MX se dio en el Apertura 2025, donde Monterrey se impuso con autoridad 3-1. Además, ambos conjuntos se vieron las caras hace poco en la Copa Pacífica Centenario, con un nuevo triunfo para Rayados, esta vez por 2-1.

En el presente torneo, Atlas llega tras caer 0-2 ante León, mientras que Monterrey también sufrió un tropiezo al perder 1-2 frente a San Luis, encuentro en el que su única anotación fue obra de Uros Durdevic al minuto 19.

De cara a este compromiso, los Zorros buscarán hacerse fuertes en casa y mantenerse en zona de clasificación, mientras que los Rayados intentarán reencontrarse con la victoria y no rezagarse más en el peldaño.

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Actualmente, Atlas se ubica en la séptima posición de la Tabla General con 18 puntos, mientras que Monterrey ocupa el decimotercer lugar con 14 unidades, por lo que el margen de error comienza a reducirse para ambos conjuntos.

El encuentro podrá disfrutarse en punto de las 19:00 horas a través de Canal 5, Azteca 7 y ViX.

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