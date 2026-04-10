México denuncia muertes de migrantes ante CIDH

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el gobierno federal buscará una audiencia y presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante los fallecimientos de mexicanos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

"Sí, informamos aquí que se iba a poner una queja, se dio una conferencia de prensa, incluso en Los Ángeles, California, y lo está llevando el secretario de Relaciones Exteriores y él puede aumentar esta información en una de las visitas que tengamos a la mañanera. Pero mientras tanto que pueda informar esta queja que estamos presentando", dijo durante la conferencia matutina de este viernes 10 de abril.

Roberto Velasco, entonces subsecretario para América del Norte de la SRE, informó el 25 de marzo pasado que 13 personas mexicanas habían fallecido en Estados Unidos en operativos contra migrantes o bajo custodia del ICE. Indicó que la SRE había manifestado su rechazo a estas muertes en 14 comunicaciones diplomáticas y manifestó que se trata de un tema absolutamente "doloroso", "desgarrador" e "inaceptable".

Mientras que la SRE afirmó que agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar "la problemática" que se presenta en algunos centros de detención en Estados Unidos, tras la muerte de dos connacionales en menos de un mes en el centro de Adelanto, California.

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La directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería, Vanessa Calva Ruiz, cónsules titulares de la región y abogados de las familias de personas fallecidas en el centro de Adelanto, realizó una conferencia de prensa en el Consulado de México en Los Ángeles, donde se anunció la participación del Gobierno de México, mediante la figura amicus curiae, en la demanda L.T. Mesrobian presentada el 26 de enero de 2026.

La SRE subrayó que se presentará una solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención de ICE.