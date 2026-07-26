Reales remontan y vencen a Tigres
Logran el triunfo con jonrones tardíos de Loftin y Pérez
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DETROIT.- Nick Loftin conectó un jonrón para desempatar el juego en la novena entrada, y los Reales de Kansas City remontaron para vencer el sábado 3-2 a los Tigres de Detroit.
Los Reales perdían 2-1 al llegar a la séptima, cuando el venezolano Salvador Pérez empató el juego con el jonrón número 318 de su carrera con la franquicia y estableció un nuevo récord de franquicia. El cuadrangular superó la marca establecida por George Brett, quien mantuvo el récord durante 40 años.
Hao-Yu Lee conectó un cuadrangular, un doble e impulsó dos carreras por los Tigres, y extendió su racha de hits a 10 juegos, la mejor de su carrera, pero la racha de victorias de Detroit se detuvo en tres.
Ninguno de los abridores tuvo decisión. Michael Wacha, de Kansas City, permitió dos carreras con seis hits en siete entradas, mientras que Casey Mize cedió una carrera con tres hits en seis entradas.
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Los equipos intercambiaron carreras solitarias en la segunda. Un elevado de sacrificio de Michael Massey, de Kansas City, remolcó a Vinnie Pasquantino en la parte alta de la entrada, antes de que Riley Greene conectara un doble y anotara con el doble de Lee en la parte baja.
Lee conectó un jonrón en la cuarta para poner arriba a los Tigers, pero Pérez abrió la séptima con un jonrón de 401 pies ante Kyle Finnegan.
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