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Rebeca Bernal hace historia al debutar con Manchester United en Inglaterra

A pesar de la derrota 5-0, el debut de Bernal marca un avance para el futbol femenil mexicano en Europa.

Por El Universal

Septiembre 13, 2026 07:07 p.m.
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Rebeca Bernal hace historia al debutar con Manchester United en Inglaterra
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- El domingo 13 de septiembre del 2026 pasará a la historia como el día en que, por primera vez, una futbolista mexicana debutó en la Women's Super League de Inglaterra. Rebeca Bernal escribió con letras doradas su nombre en las páginas del futbol femenil, aunque el resultado no fue positivo.

      Debut histórico de Rebeca Bernal en la WSL

      Unos días después de su presentación como jugadora del Manchester United, Bernal tuvo su primera participación en el futbol europeo al ser parte de la Jornada 2 de la WSL en un partido histórico contra otro gigante de Inglaterra como el Chelsea.

      Al minuto 62 del partido, con el United abajo en el marcador 0-3, la mexicana ingresó al campo de juego en lugar de Ella Toone, para hacerse cargo del mediocampo y de la zona defensiva. Sin embargo, no pudo hacer mucho para evitar la goleada londinense.

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      Detalles del partido y desempeño de Bernal

      Al minuto 84, la exjugadora de Rayadas recibió su primera tarjeta amarilla en el futbol europeo y finalmente, el Chelsea anotó otros dos goles para golear 5-0 a las Red Devils.

      La "Capi" Bernal deberá continuar su proceso de adaptación a las grandes ligas para intentar sacar al United del fondo de la tabla de posiciones, pero esta jornada será inolvidable y marcó un antes y un después en el futbol femenil mexicano.

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