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Alejandro Moreno destaca marcha por seguridad en Culiacán

Alejandro Moreno responsabiliza a Morena y al gobierno de Rubén Rocha por la crisis en Sinaloa.

Por El Universal

Septiembre 13, 2026 07:04 p.m.
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Alejandro Moreno destaca marcha por seguridad en Culiacán
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, destacó que miles de mujeres, hombres y familias enteras salieron a las calles de Culiacán para exigir paz y seguridad en Sinaloa.

      Alejandro Moreno respalda marcha por seguridad en Sinaloa

      "Son sinaloenses valientes que han vivido de cerca el horror de la inseguridad, las desapariciones, los asesinatos y el miedo que se apoderó de sus comunidades. Mi reconocimiento, todo mi apoyo y todo mi respaldo para quienes levantaron la voz", afirmó.

      En redes sociales, el dirigente priista señaló que Morena es "muerte y destrucción" y acusó que "ellos y el gobierno de Rubén Rocha Moya provocaron que Sinaloa quedara atrapado entre los cárteles del crimen organizado y una clase política que hizo un pacto inconfesable con ellos, a cambio de operación electoral y licencia para matar a diestra y siniestra".

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      Acusaciones contra gobierno de Morena por crisis en Sinaloa

      Alejandro Moreno acusó que el gobierno de Morena es el responsable de la crisis que vive Sinaloa, de los secuestros, asesinatos, cobro de piso, levantones, robo de vehículos, quema de negocios, calles incendiadas y bloqueos que tienen sometidas a comunidades enteras y a familias viviendo con miedo todos los días. "Destruyeron la paz y la tranquilidad de miles de familias mientras desde el poder protegían a sus narcopolíticos bajo un manto de impunidad", aseguró.

      El presidente del tricolor afirmó que Sinaloa merece recuperar su tranquilidad, por lo que expresó la voluntad del PRI de apoyar a la sociedad sinaloense para recuperar la paz y la tranquilidad.

      "A quienes hoy marcharon y a quienes todos los días enfrentan esta crisis, les digo que cuentan con nosotros. Vamos a respaldar su exigencia de seguridad, justicia y autoridades que enfrenten al crimen. ¡Todo nuestro apoyo para el pueblo valiente de Sinaloa!", concluyó.

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