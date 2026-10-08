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Rechaza la Euroliga fusionarse con la NBA

La liga de los EEUU buscaba que la fusión se hiciera en una única operación

Por AP

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Rechaza la Euroliga fusionarse con la NBA
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      PARÍS.- Los propietarios de la Euroliga de baloncesto rechazaron la oferta formal de la NBA para fusionarse en una única operación europea tras una reunión en Italia, confirmó el miércoles el Barcelona.

      La decisión de no aceptar la propuesta de la NBA de crear una entidad única para Europa se tomó el martes en Cernobbio durante un encuentro de los 13 clubes accionistas de la Euroliga. Entre ellos figuran el Barcelona, Bayern Múnich, Real Madrid, Olympiakos, Milan, el ASVEL de Francia —propiedad de Tony Parker— y 2 clubes con sede en Estambul.

      Un comunicado en el sitio web de la Euroliga indicó que se reunieron para "debatir y alinearse en decisiones estratégicas clave sobre el futuro de su propiedad colectiva", sin mencionar a la NBA.

      El Barcelona informó a The Associated Press, en una respuesta por correo electrónico, que rechazaron una oferta formal de fusión de la NBA. En un comunicado, el club confirmó que el presidente del Barça, Joan Laporta, asistió a la reunión y que los propietarios de los clubes "tomaron varias decisiones sobre el futuro de la competición".

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      "Entre esas decisiones estuvo el rechazo de la propuesta de la NBA tal como está actualmente. Si esa propuesta se modifica en el futuro, los clubes y la Euroliga la reconsiderarán", señaló el comunicado.

      No está claro cómo votó cada club. La Euroliga declinó hacer comentarios y remitió a su comunicado inicial.

      La NBA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

      La Euroliga, de 20 equipos, está compuesta por 13 clubes accionistas inmunes al descenso. El resto se clasifica a través de sus ligas nacionales o por invitación.

      La NBA, en asociación con la FIBA, contempla un modelo de 16 equipos.

      El diario deportivo francés L´Equipe informó que la NBA ofreció a cada futuro miembro 400 millones de euros (448 millones de dólares).

      En la reunión de la Euroliga del martes, los propietarios de los clubes acordaron avanzar con la conversión de las actuales licencias de 10 años en franquicias para los clubes accionistas. También acordaron continuar con los planes para aumentar el número de franquicias.

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