logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Reinauguran el Victory-League del C.D. 2000

Por Romario Ventura

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
A
Reinauguran el Victory-League del C.D. 2000
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con un emocionante partido de exhibición entre Estrellas del Futbol Mexicano y la escuadra de Canchola, se llevó a cabo la reinauguración de la cancha de futbol siete "Victory-League", ubicada en el Club Deportivo 2000. El escenario luce una renovada imagen gracias a los trabajos realizados por Alcázar Pasto Sintético, que contribuyeron a dejar las instalaciones en excelentes condiciones para la práctica del deporte.

      El evento fue encabezado por Salvador Castañón, director general del Club Deportivo 2000, acompañado por Mauricio Castañón, Diego Bernal, director de eventos deportivos, y Saúl Silva, gerente de la cancha Victory-League. Como parte del acto protocolario, Salvador y Mauricio Castañón realizaron el corte de listón para declarar reinaugurado el espacio deportivo y dar paso al encuentro entre las figuras del futbol y el conjunto potosino.

      El equipo de Estrellas del Futbol Mexicano contó con la participación de exjugadores profesionales como el arquero Erubey Cabuto García, el exseleccionado nacional Miguel Zepeda, Kalu Gastelum, Kevin Gastelum, "Tripa" Pérez y el potosino Fausto "Pollo" Ruiz. La escuadra fue dirigida por los también potosinos Ricardo Ochoa y Ricardo Ochoa Jr., quienes acompañaron a los futbolistas en una jornada que reunió experiencia, talento y espectáculo.

      Sobre la cancha, ambas escuadras protagonizaron un duelo intenso y ofensivo, con constantes llegadas y numerosas anotaciones que mantuvieron el interés de los aficionados presentes. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Damian Lillard regresa a Trail Blazers tras 16 meses de recuperación
        Damian Lillard regresa a Trail Blazers tras 16 meses de recuperación

        Damian Lillard regresa a Trail Blazers tras 16 meses de recuperación

        SLP

        AP

        Lillard y Morant prometen fortalecer el perímetro de los Blazers en la nueva temporada.

        Barcelona vence 4-1 a Galatasaray y lidera la Champions
        Barcelona vence 4-1 a Galatasaray y lidera la Champions

        Barcelona vence 4-1 a Galatasaray y lidera la Champions

        SLP

        AP

        Atlético Madrid ganó con goles de Barrios y Lookman, aumentando la presión sobre el técnico Carrick.

        Josh Allen impulsa a Bills a victoria en tiempo extra contra Rams
        Josh Allen impulsa a Bills a victoria en tiempo extra contra Rams

        Josh Allen impulsa a Bills a victoria en tiempo extra contra Rams

        SLP

        AP

        Buffalo mejoró a 4-1 en la temporada con una ofensiva liderada por Josh Allen y apoyo clave en defensa.

        Informe sobre el entrenador Brian Flores contiene estereotipos raciales, dicen sus abogados
        Informe sobre el entrenador Brian Flores contiene estereotipos raciales, dicen sus abogados

        Informe sobre el entrenador Brian Flores contiene 'estereotipos raciales', dicen sus abogados

        SLP

        PULSO

        Abogados de Brian Flores aseguran que la liga toma represalias ilegales por su demanda de discriminación.