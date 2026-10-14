Reinauguran el Victory-League del C.D. 2000

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Con un emocionante partido de exhibición entre Estrellas del Futbol Mexicano y la escuadra de Canchola, se llevó a cabo la reinauguración de la cancha de futbol siete "Victory-League", ubicada en el Club Deportivo 2000. El escenario luce una renovada imagen gracias a los trabajos realizados por Alcázar Pasto Sintético, que contribuyeron a dejar las instalaciones en excelentes condiciones para la práctica del deporte.

El evento fue encabezado por Salvador Castañón, director general del Club Deportivo 2000, acompañado por Mauricio Castañón, Diego Bernal, director de eventos deportivos, y Saúl Silva, gerente de la cancha Victory-League. Como parte del acto protocolario, Salvador y Mauricio Castañón realizaron el corte de listón para declarar reinaugurado el espacio deportivo y dar paso al encuentro entre las figuras del futbol y el conjunto potosino.

El equipo de Estrellas del Futbol Mexicano contó con la participación de exjugadores profesionales como el arquero Erubey Cabuto García, el exseleccionado nacional Miguel Zepeda, Kalu Gastelum, Kevin Gastelum, "Tripa" Pérez y el potosino Fausto "Pollo" Ruiz. La escuadra fue dirigida por los también potosinos Ricardo Ochoa y Ricardo Ochoa Jr., quienes acompañaron a los futbolistas en una jornada que reunió experiencia, talento y espectáculo.

Sobre la cancha, ambas escuadras protagonizaron un duelo intenso y ofensivo, con constantes llegadas y numerosas anotaciones que mantuvieron el interés de los aficionados presentes.

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