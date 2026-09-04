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Remontan Medias Rojas y vencen a los Orioles

Por AP

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Remontan Medias Rojas y vencen a los Orioles
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      BALTIMORE.- Adley Rutschman conectó dos vuelacercas en su regreso a Baltimore, y los Medias Rojas de Boston remontaron para superar el jueves 6-5 a los Orioles.

      El cuadrangular de dos carreras de Nick Sogard en la octava entrada rompió un empate 3-3. Baltimore ganaba 3-1 después de jonrones consecutivos en la cuarta, conseguidos por el cubano Luis Robert Jr. y Pete Alonso.

      Sin embargo, los Orioles pegaron apenas dos hits después de eso.

      Luis de León (0-2) cargó con la derrota. El dominicano, uno de los principales prospectos de pitcheo de Baltimore, fue ascendido a principios de la semana, y sus dos apariciones han sido en las entradas finales con el juego empatado. Perdió en ambas ocasiones.

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      Erik Miller (4-0) se llevó la victoria como relevista, y el cubano Aroldis Chapman aseguró su 31er salvamento en 33 oportunidades pese a permitir un jonrón de dos carreras a Christian Encarnacion-Strand en la novena.

      Un mes después de que los Orioles traspasaron a Rutschman con destino a Boston, el receptor tres veces elegido al Juego de Estrellas se voló la barda en la primera y la sexta entradas. El público de Baltimore lo aclamó antes de que su batazo de la primera entrada al jardín derecho les diera a los Medias Rojas una ventaja de 1-0.

      Alonso empató con un elevado de sacrificio en la parte baja.

      Robert, quien fue reclamado por los Orioles en waivers procedente de los Mets de Nueva York, conectó su primer jonrón con Baltimore para darle la ventaja por 2-1.

      Alonso envió luego un batazo entre el jardín derecho y el central para su 33er jonrón del año.

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