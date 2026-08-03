Renueva directiva la Asociación de Squash

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En un ambiente de cordialidad, respeto, diálogo y unidad, la Asociación de Squash en el Estado de San Luis Potosí, A.C., celebró este sábado su Asamblea General Extraordinaria, en la que los clubes afiliados aprobaron la renovación de su Consejo Directivo, marcando el inicio de una nueva etapa para el desarrollo de este deporte en la entidad.

La renovación representa un hecho histórico para la comunidad del squash potosino, ya que se concretó, después de más de 20 años, un relevo en la dirigencia de la Asociación mediante un proceso democrático, en el que prevalecieron el consenso, la participación y el compromiso de fortalecer institucionalmente al organismo.

Como resultado de la Asamblea fue electa por unanimidad la planilla "Retomar el Rumbo", encabezada por Jesús Aurelio Hernández Martínez, quien estará al frente de un equipo integrado por representantes de distintos clubes deportivos, entrenadores y personas comprometidas con el crecimiento del squash en San Luis Potosí. Durante la sesión también se presentó el Proyecto Estratégico "Retomar el Rumbo", elaborado a partir de las propuestas y necesidades expresadas por jugadores, entrenadores, padres de familia y representantes de clubes deportivos. La iniciativa busca consolidar una Asociación moderna, transparente, participativa y cercana a toda la comunidad, con una visión de largo plazo para impulsar el desarrollo del squash potosino.

El proyecto está sustentado en cinco ejes rectores: unidad, transparencia, participación, desarrollo deportivo y excelencia, además de incorporar acciones enfocadas al fortalecimiento de la organización y la proyección de esta disciplina.

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Entre las principales iniciativas destacan la creación de la Liga Estatal de Squash, el desarrollo del Portal Oficial de la Asociación, la implementación del Ranking Oficial Estatal, la integración de un padrón de asociados, entrenadores y clubes, la publicación de un calendario anual de competencias, programas permanentes de capacitación para entrenadores y árbitros, así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas mediante informes periódicos.

Uno de los principales objetivos de la nueva administración será la reintegración de todos los clubes deportivos a una Asociación abierta, incluyente y representativa, donde cada institución cuente con voz y participación en la toma de decisiones para fortalecer el crecimiento del squash en el estado.

Asimismo, la dirigencia buscará estrechar la vinculación con instituciones deportivas, universidades, patrocinadores y organismos nacionales e internacionales, con el propósito de generar mayores oportunidades para los deportistas potosinos y consolidar a San Luis Potosí como uno de los principales referentes nacionales de esta disciplina.

Al dirigirse a los asistentes, el presidente electo, Jesús Aurelio Hernández Martínez, agradeció la confianza de los clubes y destacó que el proyecto representa un compromiso colectivo para fortalecer al squash potosino.

"Hoy inicia una nueva etapa para el squash potosino. Este proyecto no pertenece a una persona ni a un solo club; pertenece a toda la comunidad.

´Retomar el Rumbo´ representa el compromiso de construir una Asociación abierta, transparente y cercana, donde todas las voces sean escuchadas y el trabajo conjunto se traduzca en más oportunidades para nuestros deportistas", expresó.