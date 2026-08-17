logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rodri jugará para el Barcelona

El cuadro culé y Man City llegaron a un acuerdo por el mediocampista

Por AP

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
A
Rodri jugará para el Barcelona
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Rodri, el capitán de España campeón del Mundial, parece encaminarse de regreso a España después de que Manchester City y Barcelona alcanzaran un acuerdo por el traspaso del mediocampista.

      Los clubes acordaron un fichaje por Rodri valorado en 76.5 millones de euros (88,5 millones de dólares), confirmó a The Associated Press el domingo una persona con conocimiento de la operación.

      La fuente habló bajo condición de anonimato porque los detalles del acuerdo no se han hecho públicos.

      Ni el City ni el Barcelona han hecho comentarios oficiales sobre el traspaso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Rodri, de 30 años, juega en el City desde que llegó procedente del Atlético de Madrid en 2019. Marcó el gol de la victoria en el triunfo ante el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones en 2023 y ganó el Balón de Oro como el mejor jugador del mundo al año siguiente, tras formar parte del equipo de España que conquistó el Campeonato Europeo.

      Fue una pieza clave del equipo de España que ganó el Mundial el mes pasado y obtuvo el Balón de Oro como mejor jugador del torneo.

      A Rodri le quedaba un año de contrato con el City.

      Su salida debilitaría aún más el mediocampo del City, después de que Bernardo Silva se marchara y se incorporara al Real Madrid este verano.

      Rodri no jugó el domingo en la derrota 3-0 del City ante el Arsenal en la Community Shield. Actualmente se recupera de una cirugía menor de espalda a la que se sometió después del Mundial.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        América mantiene invicto tras goleada 3-0 al Atlético de San Luis
        América mantiene invicto tras goleada 3-0 al Atlético de San Luis

        América mantiene invicto tras goleada 3-0 al Atlético de San Luis

        SLP

        El Universal

        América dominó el partido con goles de Veiga, Perea y Arriaga en el Coloso de Santa Úrsula.

        América enfrenta a San Luis en el Estadio Azteca este domingo
        América enfrenta a San Luis en el Estadio Azteca este domingo

        América enfrenta a San Luis en el Estadio Azteca este domingo

        SLP

        El Universal

        El equipo azulcrema busca conservar el invicto y el primer lugar en la tabla general.

        Pachuca y Puebla cierran jornada 4 en estadio Hidalgo
        Pachuca y Puebla cierran jornada 4 en estadio Hidalgo

        Pachuca y Puebla cierran jornada 4 en estadio Hidalgo

        SLP

        El Universal

        El partido se jugará en el estadio Hidalgo a las 21:06 horas, con entrenadores mexicanos al mando.

        León visita a Necaxa en el estadio Victoria este lunes
        León visita a Necaxa en el estadio Victoria este lunes

        León visita a Necaxa en el estadio Victoria este lunes

        SLP

        El Universal

        El partido se jugará en el estadio Victoria y será transmitido por Fox a las 19:00 horas.