Rodri jugará para el Barcelona

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Rodri, el capitán de España campeón del Mundial, parece encaminarse de regreso a España después de que Manchester City y Barcelona alcanzaran un acuerdo por el traspaso del mediocampista.

Los clubes acordaron un fichaje por Rodri valorado en 76.5 millones de euros (88,5 millones de dólares), confirmó a The Associated Press el domingo una persona con conocimiento de la operación.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque los detalles del acuerdo no se han hecho públicos.

Ni el City ni el Barcelona han hecho comentarios oficiales sobre el traspaso.

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Rodri, de 30 años, juega en el City desde que llegó procedente del Atlético de Madrid en 2019. Marcó el gol de la victoria en el triunfo ante el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones en 2023 y ganó el Balón de Oro como el mejor jugador del mundo al año siguiente, tras formar parte del equipo de España que conquistó el Campeonato Europeo.

Fue una pieza clave del equipo de España que ganó el Mundial el mes pasado y obtuvo el Balón de Oro como mejor jugador del torneo.

A Rodri le quedaba un año de contrato con el City.

Su salida debilitaría aún más el mediocampo del City, después de que Bernardo Silva se marchara y se incorporara al Real Madrid este verano.

Rodri no jugó el domingo en la derrota 3-0 del City ante el Arsenal en la Community Shield. Actualmente se recupera de una cirugía menor de espalda a la que se sometió después del Mundial.