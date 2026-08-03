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Rojos superan a los Piratas

Burns gana su 12ma. decisión seguida, Stewart pega su 24º HR

Por AP

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Rojos superan a los Piratas
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      CINCINNATI.- Chase Burns ganó su 12ª decisión consecutiva y Sal Stewart conectó su 24º jonrón, mientras los Rojos de Cincinnati vencieron 10-2 a los Piratas de Pittsburgh el domingo para llevarse tres de cuatro en la serie.

      Burns (13-1) es el primer lanzador de los Rojos en ganar 12 decisiones seguidas desde que Brooks Lawrence ganó 13 consecutivas en 1956.

      Burns permitió una carrera con dos hits, otorgó dos bases por bolas y ponchó a nueve en seis entradas, y redujo su efectividad a 2,35. Fue la 17ª apertura de Burns en la que permitió dos carreras o menos.

      El abridor de los Piratas, Mitch Keller (6-8), permitió tres carreras con cuatro hits consecutivos en la primera entrada.

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      El sencillo del dominicano Elly De La Cruz en la tercera entrada ante Noah Murdock impulsó dos carreras para poner el marcador 7-0. Keller permitió siete carreras limpias y dio cuatro bases por bolas en dos entradas.

      El derecho dominicano Camilo Doval, adquirido el sábado procedente de los Yankees, debutó con los Pirates en la octava entrada y permitió un jonrón de Stephenson hacia el jardín contrario.

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