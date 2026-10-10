Rojos UPSLP presenta a su equipo de futbol americano

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Los Rojos de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) fueron presentados oficialmente ante la comunidad universitaria durante un evento realizado en el gimnasio de la institución, con lo que comienza una nueva etapa para el equipo de futbol americano rumbo al Torneo de Otoño 2026 de la Liga FBA México. Durante la ceremonia se dieron a conocer los integrantes de la plantilla que defenderá los colores universitarios, en un proyecto que busca fortalecer la actividad deportiva y fomentar valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia.

La escuadra representa la segunda generación de la categoría College de los Rojos UPSLP y está integrada por 54 jugadores que afrontarán el desafío de competir ante equipos de Querétaro, Zacatecas y San Luis Potosí. Bajo la dirección del head coach Carlos Briones Zermeño, el conjunto universitario comenzará su participación este domingo 11 de octubre, cuando visite a los Tauros de Querétaro, en un encuentro que marcará su presentación dentro de la competencia.

El calendario de los Rojos contempla actividad durante octubre y noviembre. Después de su visita a Tauros, recibirán el 18 de octubre a Corregidores de Querétaro; el 25 de octubre visitarán a Venados Azules y el 8 de noviembre jugarán en casa frente a Búfalos SLP. La fase regular continuará el 15 de noviembre ante Forajidos, mientras que las semifinales están programadas para el 22 de noviembre y la final para el día 29, de acuerdo con el desarrollo del torneo.

Con la presentación de su plantilla, los Rojos UPSLP se preparan

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