Russell y Antonelli con Mercedes en el 2026

Por AP

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Russell y Antonelli con Mercedes en el 2026

BRACKLEY.- George Russell y Kimi Antonelli permanecerán con Mercedes en la Fórmula 1 el próximo año después de que el equipo finalmente concluyera un prolongado proceso de renovación de contratos. En un comunicado el miércoles, Mercedes no dio detalles de los contratos más allá de que Russell, ganador de cinco carreras de F1, y EL novato Antonelli seguirán con el equipo en 2026.

Russell ganó su segunda carrera del año en el Gran Premio de Singapur este mes, lo que fortaleció el impulso de Mercedes para escoltar a McLaren en el campeonato de constructores. Tanto él como Antonelli pasaron por el programa de desarrollo de Mercedes en series juveniles.

“Confirmar nuestra alineación de pilotos siempre fue solo una cuestión de cuándo, no de si. Queríamos tomarnos nuestro tiempo, manejar las negociaciones adecuadamente y asegurarnos de que todos, en todos los lados, estuvieran contentos”, indicó Toto Wolff, el director del equipo y director ejecutivo, en un comunicado.

“Estoy complacido de que lo hayamos logrado. George y Kimi han demostrado ser una pareja fuerte y estamos emocionados de continuar nuestro viaje juntos”, agregó. En junio, Russell sugirió que una razón para el retraso en las conversaciones de contrato podría ser que Mercedes negociaba con Max Verstappen, quien finalmente confirmó que se quedaba con Red Bull. También dijo que su relación contractual inusualmente cercana con el equipo le daba menos influencia sobre el proceso que a otros pilotos.

“Por mi parte, Mercedes también me gestiona, así que realmente no es un plazo que esté en mis manos como tal”, dijo Russell durante el Gran Premio de Gran Bretaña en julio.

Russell y Antonelli tenían relativamente pocas opciones en otros lugares, con las únicas plazas abiertas en Red Bull como compañero de Verstappen, en su equipo hermano Racing Bulls o en Alpine. 

