San Luis vs Pumas: dónde ver el partido y qué se juega hoy

El Atlético de San Luis recibe este viernes a Pumas UNAM en un duelo clave del Clausura 2026, donde los potosinos están contra las cuerdas y obligados a ganar.

El partido se disputará este 17 de abril a las 19:00 horas en el estadio Alfonso Lastras, en el arranque de la jornada 15, antepenúltima del torneo.

¿Dónde verlo?

La transmisión será en vivo por ESPN (TV de paga) y en streaming a través de Disney+ Premium, desde las 18:50 horas.

San Luis llega con la presión total: está a cuatro puntos del octavo lugar y solo le quedan seis por disputar, por lo que un empate o derrota prácticamente lo dejaría fuera. Del otro lado, Pumas atraviesa buen momento, suma cinco partidos sin perder y ya tiene asegurado su lugar en la liguilla, incluso con posibilidad de pelear los primeros puestos.

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Se espera una buena entrada en el estadio, con operativo de seguridad reforzado y más de 600 elementos desplegados para resguardar a los aficionados.

En los antecedentes recientes, ambos equipos han dividido triunfos: Pumas ganó 3-2 en San Luis en el Clausura 2025, mientras que los potosinos se impusieron 1-0 en Ciudad Universitaria en el Apertura del mismo año.