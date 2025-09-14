logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Santiago Giménez desperdicia oportunidad de gol en duelo AC Milan vs Bolonia

El jugador mexicano Santiago Giménez no logra concretar su oportunidad de gol en el encuentro entre AC Milan y Bolonia, sumando a su racha negativa.

Por El Universal

Septiembre 14, 2025 06:10 p.m.
A
Santiago Giménez desperdicia oportunidad de gol en duelo AC Milan vs Bolonia

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Sigue la mala racha de Santiago Giménez con el AC Milan. El atacante mexicano volvió a quedarse con las ganas de celebrar un gol con su afición, luego de haberse perdido una oportunidad manifiesta para anotar.

Santi arrancó de titular frente al Bologna en la Serie A, su tercera titularidad consecutiva en la campaña. En la Fecha FIFA con México, el "Bebote" logró anotarle a Corea del Sur, por lo que regresó a su club con esa misma intención.

En este duelo de la Jornada 3 de la liga italiana, el mexicano buscó su primera anotación del torneo, pero se perdió una gran oportunidad de hacerlo frente al Bolonia.

¿Cómo fue la falla de Santiago Giménez vs el Bologna?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Milan ganaba el juego 1-0 al minuto gracias al gol de Luka Modric. Al minuto 82, el canterano de Cruz Azul tuvo la chance de ampliar el marcador, algo que desaprovechó.

Pulisic le filtró un extraordinario pase a Giménez para dejarlo solo frente al arco. El 7 del Milan se metió al área grande, intentó amagar al portero rival, pero al hacerlo se cerró el ángulo para disparar, por lo que al sacar su tiro lo terminó estrellando en el poste.

Después de fallar esta oportunidad, el mexicano fue sustituido al 84, dándole su lugar a Nkunku, nuevo refuerzo del cuadro italiano para esta temporada. Al salir de cambio, Santi recibió aplausos por parte de los asistentes en San Siro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Santiago Giménez desperdicia oportunidad de gol en duelo AC Milan vs Bolonia
Santiago Giménez desperdicia oportunidad de gol en duelo AC Milan vs Bolonia

Santiago Giménez desperdicia oportunidad de gol en duelo AC Milan vs Bolonia

SLP

El Universal

El jugador mexicano Santiago Giménez no logra concretar su oportunidad de gol en el encuentro entre AC Milan y Bolonia, sumando a su racha negativa.

WWE despide a luchador estrella de México
WWE despide a luchador estrella de México

WWE despide a luchador estrella de México

SLP

El Universal

La Sombra, luchador mexicano de renombre, termina su relación laboral con WWE.

Horario y canales para ver Guadalajara Open 2025
Horario y canales para ver Guadalajara Open 2025

Horario y canales para ver Guadalajara Open 2025

SLP

El Universal

No te pierdas la transmisión en vivo de la final de dobles del Guadalajara Open 2025

Floyd Mayweather se enriquece con la derrota del Canelo
Floyd Mayweather se enriquece con la derrota del Canelo

Floyd Mayweather se enriquece con la derrota del 'Canelo'

SLP

El Universal

La apuesta de Mayweather a favor de Crawford le reporta ganancias millonarias tras pelea con 'Canelo'