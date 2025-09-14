Santiago Giménez desperdicia oportunidad de gol en duelo AC Milan vs Bolonia

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Sigue la mala racha de Santiago Giménez con el AC Milan. El atacante mexicano volvió a quedarse con las ganas de celebrar un gol con su afición, luego de haberse perdido una oportunidad manifiesta para anotar.

Santi arrancó de titular frente al Bologna en la Serie A, su tercera titularidad consecutiva en la campaña. En la Fecha FIFA con México, el "Bebote" logró anotarle a Corea del Sur, por lo que regresó a su club con esa misma intención.

En este duelo de la Jornada 3 de la liga italiana, el mexicano buscó su primera anotación del torneo, pero se perdió una gran oportunidad de hacerlo frente al Bolonia.

¿Cómo fue la falla de Santiago Giménez vs el Bologna?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Milan ganaba el juego 1-0 al minuto gracias al gol de Luka Modric. Al minuto 82, el canterano de Cruz Azul tuvo la chance de ampliar el marcador, algo que desaprovechó.

Pulisic le filtró un extraordinario pase a Giménez para dejarlo solo frente al arco. El 7 del Milan se metió al área grande, intentó amagar al portero rival, pero al hacerlo se cerró el ángulo para disparar, por lo que al sacar su tiro lo terminó estrellando en el poste.

Después de fallar esta oportunidad, el mexicano fue sustituido al 84, dándole su lugar a Nkunku, nuevo refuerzo del cuadro italiano para esta temporada. Al salir de cambio, Santi recibió aplausos por parte de los asistentes en San Siro.