Santos, a seguir invicto en casa ante El Calor

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Los Santos del Potosí afrontarán esta semana su segunda serie como locales dentro de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional cuando reciban a El Calor de Cancún con el objetivo de mantener el invicto en casa y continuar escalando posiciones en la clasificación general.

La quinteta celestial llega a este compromiso después de dividir triunfos en su primera gira como visitante en Tamaulipas, resultado que dejó su récord en tres victorias y una derrota, además de conservar el paso perfecto en el Auditorio Miguel Barragán, donde ha ganado sus dos primeros compromisos de la campaña.

Gracias a ese inicio, el conjunto potosino se ubica actualmente en la séptima posición de la tabla general y buscará aprovechar nuevamente el apoyo de su afición para seguir consolidándose como uno de los protagonistas del certamen.

Por su parte, El Calor de Cancún arribará a territorio potosino con la necesidad de sumar triunfos que le permitan abandonar la parte baja de la clasificación, al ocupar el decimocuarto lugar de la tabla.

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La serie representa una nueva oportunidad para que Santos del Potosí confirme el buen funcionamiento colectivo que ha mostrado en condición de local, donde la intensidad defensiva y el juego de conjunto han sido factores determinantes para conseguir sus primeras victorias de la temporada.

Los encuentros se disputarán este miércoles y jueves en punto de las 20 horas en el Auditorio Miguel Barragán, donde la quinteta potosina intentará extender su racha perfecta ante su afición y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la LNBP 2026.