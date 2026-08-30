Santos del Potosí cae ante los Diablos Rojos

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Santos del Potosí dejó escapar el control del partido ante los Diablos Rojos de México y terminó cayendo 97-87 en el primer juego de la serie disputado en el Gimnasio Juan de la Barrera, dentro de la serie temática de Space Jam y correspondiente a la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

La quinteta potosina tuvo un buen comienzo y logró quedarse con el primer cuarto por 27-21, aprovechando su efectividad tanto en la zona pintada como desde el perímetro. Sin embargo, lo que parecía un arranque favorable para los visitantes se transformó por completo en el segundo periodo.

Los Diablos protagonizaron su mejor segundo cuarto de la temporada, al conseguir 35 puntos y limitar a Santos a apenas 16. La ofensiva escarlata fue demoledora desde la línea de tres puntos, con ocho triples convertidos durante el periodo: cuatro de Justin Moss, dos de Michael Carrera, uno del debutante Tyquan Rolon y uno de Santiago Scala.

La explosión ofensiva permitió que Diablos no solamente remontara el encuentro, sino que tomara una ventaja de 13 unidades al llegar al descanso. El marcador al medio tiempo fue de 56-43, además de representar la mayor cantidad de puntos que el conjunto capitalino había conseguido en una primera mitad durante la presente campaña.

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Para el tercer cuarto, la quinteta potosina realizó ajustes y consiguió recuperar parte de la efectividad perdida. Santos ganó el parcial 24-22, aunque la diferencia seguía favoreciendo a los capitalinos con un marcador de 78-67.

En el último periodo, los Celestiales intentaron nuevamente acercarse y tuvieron un inicio prometedor con una racha de 10-6, pero no pudieron mantener la misma intensidad durante el cierre. La defensa de Diablos volvió a hacerse presente en los minutos decisivos y evitó una remontada potosina. Aunque Santos consiguió llevarse también el último parcial por 20-19, la reacción llegó demasiado tarde y los Diablos Rojos terminaron asegurando la victoria por 97-87.

El conjunto capitalino terminó con Justin Moss encabezó a los locales con 21 puntos, seguido por Michael Carrera, con 20 puntos. Por Santos del Potosí, Nicholas Ward fue el máximo anotador con 25 puntos, mientras que Blake Javion aportó 18 unidades.

Ahora Santos tendrá la oportunidad de buscar la revancha de inmediato. Ambas quintetas volverán a enfrentarse este domingo a las 17:15 horas, nuevamente en el Gimnasio Juan de la Barrera, en el segundo encuentro de la serie.