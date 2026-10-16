Santos del Potosí son eliminados

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La temporada 2026 llegó a su fin para Santos del Potosí. La quinteta celestial cayó 84-94 ante Abejas de León en el tercer juego del Play-In de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), disputado en un Auditorio Miguel Barragán repleto, resultado que terminó con las aspiraciones de los potosinos de avanzar a la siguiente fase.

Con el boleto en juego, ambos equipos saltaron a la duela conscientes de la importancia del encuentro. El primer cuarto fue intenso y equilibrado, con ofensivas que respondieron en ambos lados de la cancha para cerrar empatadas a 25 puntos. Sin embargo, en el segundo periodo Abejas encontró mejores opciones para atacar y aprovechó sus oportunidades para tomar distancia, llegando al descanso con ventaja de 51-43.

Tras el medio tiempo, Santos intentó mantenerse en la pelea, pero la escuadra leonesa conservó la iniciativa y respondió a los intentos de reacción de los locales. El tercer parcial concluyó 20-20, dejando el marcador 71-63 a favor de Abejas y obligando a los Celestiales a buscar una remontada en los últimos diez minutos.

En el cuarto periodo, Abejas fortaleció su trabajo defensivo y complicó las posesiones ofensivas de Santos, que no encontró la contundencia necesaria para revertir el resultado. Pese al respaldo de su afición, la quinteta potosina terminó cediendo por 94-84, despidiéndose de la campaña ante un rival que supo manejar los momentos decisivos.

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En el aspecto individual, Blake Javion fue el mejor jugador de Santos del Potosí con 22 puntos, dos rebotes y tres asistencias. Por Abejas de León, Jordan Henderson encabezó la ofensiva con una destacada actuación de 32 puntos, dos rebotes y una asistencia, convirtiéndose en una de las principales figuras del encuentro.

La eliminación deja un balance que obliga a la reflexión para Santos del Potosí. Aunque el equipo logró mantenerse en la pelea por la clasificación hasta el Play-In y tuvo momentos de mejoría durante la temporada, no consiguió dar el paso definitivo en un partido de eliminación directa. La derrota ante Abejas vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de construir mayor regularidad colectiva y responder con mayor eficacia cuando la presión aumenta.

Al finalizar el encuentro, Santos cerró oficialmente su participación en la temporada 2026 y agradeció a la afición potosina por el acompañamiento durante la campaña. Por su parte, Abejas de León se mantiene con vida en la competencia y queda a la espera de conocer a su siguiente rival, con Soles de Mexicali señalado como posible adversario.