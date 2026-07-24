Santos del Potosí supera a Mineros

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Los Santos del Potosí comenzaron con el pie derecho su participación en la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), al imponerse en un emocionante encuentro por marcador de 87-86 a los Mineros de Zacatecas, en un Auditorio Miguel Barragán que registró una entrada superior a media capacidad y un gran ambiente por parte de la afición potosina.

El arranque del compromiso fue intenso y muy disputado, con ambas quintetas mostrando solidez defensiva y efectividad ofensiva. El primer cuarto se mantuvo parejo de principio a fin, aunque fueron los visitantes quienes lograron cerrar con una ligera ventaja de 27-24.

Para el segundo periodo, Santos reaccionó y encontró mejores opciones en ataque en un duelo de constantes intercambios de canastas. La escuadra dirigida por el canadiense Doug Plumb tomó el control en los minutos finales antes del descanso para irse al medio tiempo con ventaja de 48-44.

Tras el descanso, el encuentro mantuvo el mismo nivel de intensidad. Aunque la diferencia nunca alcanzó el doble dígito, el conjunto potosino logró conservar el dominio del marcador y llegó al último cuarto con ventaja de 73-64, gracias a una destacada actuación colectiva y una defensa que complicó el accionar de los zacatecanos.

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En el periodo definitivo, Mineros no bajó los brazos y logró acercarse poco a poco en el marcador. La presión se mantuvo hasta el llamado clutch time, donde el partido volvió a definirse por una sola posesión. A falta de 1:02 minutos, los visitantes igualaron el marcador, pero Santos respondió de inmediato con un triple que terminó siendo decisivo.

Mineros todavía tuvo la última posesión del encuentro en busca de la victoria; sin embargo, la presión del reloj y la sólida defensa potosina impidieron que concretaran el ataque, permitiendo que Santos asegurara su primer triunfo de la campaña por la mínima diferencia.

El jugador más destacado del encuentro por parte del conjunto celestial fue Jacob Calloway, quien firmó una brillante actuación con 21 puntos, nueve rebotes y una asistencia. Por Mineros de Zacatecas sobresalió Anyelo Cisneros, autor de 24 puntos, dos rebotes y una asistencia.

La serie continuará este viernes a las 20:00 horas.