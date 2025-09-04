Santos sucumbe

En un encuentro correspondiente a la jornada 19 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), Panteras de Aguascalientes se impuso 87-83 a Santos del Potosí en un partido que se mantuvo parejo durante los cuatro cuartos y que se definió en los minutos finales.

El desarrollo del partido mostró un duelo cerrado desde el inicio: el primer cuarto terminó 25-23 a favor de Santos, mientras que en el segundo parcial Panteras acortó distancias con 19 puntos frente a los 21 de los visitantes, dejando el marcador 46-42 al medio tiempo. El tercer cuarto continuó con la paridad, 66-64, y fue en el último periodo donde los locales lograron imponerse 23-19, asegurando la victoria gracias a su efectividad en tiros de larga distancia y en la pintura.

Entre los jugadores destacados, Serigne Barro fue clave para Panteras, dominando los rebotes y contribuyendo en puntos críticos bajo el aro. Jaron Martin se destacó en la creación de juego, liderando asistencias y facilitando que su equipo mantuviera la ofensiva constante. Por Santos, Joshua Nurse y Ángel Matías fueron los principales anotadores, con participaciones significativas en recuperación de balón y puntos desde media distancia, aunque no bastaron para revertir el resultado.

El resultado prolonga la complicada temporada de Santos del Potosí, que se mantiene en el último lugar de la tabla con 20 puntos, derivado de 2 victorias y 16 derrotas. La falta de efectividad en los momentos clave del último cuarto reflejó la urgente necesidad del equipo de mejorar su rendimiento en fases decisivas.

Panteras de Aguascalientes fortalece su posición en la zona media de la tabla, con un récord de 7 victorias y 11 derrotas. La serie continuará con un segundo encuentro, donde Santos buscará recuperar terreno y Panteras intentará consolidar su ventaja.